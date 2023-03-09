ТюмГУ проведет онлайн-консультации по приему в магистратуру для учащихся из ДНР

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Онлайн-консультации по приему в магистратуру для учащихся из ДНР проводит Тюменский госуниверситет. Встречи для поступающих пройдут 13, 14, и 15 марта в 13 часов по донецкому времени, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Участие в мероприятиях позволит ребятам стать частью университетского сообщества и интегрироваться в российскую образовательную среду, понять особенности поступления и узнать о направлениях подготовки в ТюмГУ", – говорит ответственный секретарь приемной комиссии ТюмГУ Анастасия Губайдулина.

Предварительная регистрация участников открыта по ссылке.