  • 9 марта 20239.03.2023четверг
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

ТюмГУ проведет онлайн-консультации по приему в магистратуру для учащихся из ДНР

Общество, 14:38 09 марта 2023

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Онлайн-консультации по приему в магистратуру для учащихся из ДНР проводит Тюменский госуниверситет. Встречи для поступающих пройдут 13, 14, и 15 марта в 13 часов по донецкому времени, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Участие в мероприятиях позволит ребятам стать частью университетского сообщества и интегрироваться в российскую образовательную среду, понять особенности поступления и узнать о направлениях подготовки в ТюмГУ", – говорит ответственный секретарь приемной комиссии ТюмГУ Анастасия Губайдулина.

Предварительная регистрация участников открыта по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ДНР , магистратура , студенты , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:41 09.03.2023Три свалки бытовых отходов ликвидировали в Тюменской области
16:29 09.03.2023На ледовых переправах Тюменской области снизили грузоподъемность
16:07 09.03.2023Сто игровых комплектов "Земля отцов 72: культурное наследие" передали тюменским библиотекарям
15:56 09.03.2023Семь тоболяков откликнулись на первую в Тюменской области видеовакансию