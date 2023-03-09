Жители Тюменского района передали школьникам Донбасса 1100 книг

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тысячу 100 книг, собранных жителями Тюменского района для отправки в Луганскую Народную Республику, передали в библиотеке поселка Винзили 9 марта.

Акцию "Книги – Донбассу" проводят библиотеки Тюменской области и региональная Общественная палата. В ходе третьего этапа акции, который стартовал в феврале, жители областной столицы передали в библиотеки уже около двух тысяч книг. В целом меньше чем за месяц всего удалось собрать 3 тысячи 800 книг."Наша акция проходит в рамках соглашения о сотрудничестве между Общественными палатами Тюменской области и Луганской Народной Республики. Собранные книги будут переданы в школы, в том числе – в наш подшефный город Краснодон", - рассказал председатель региональной Общественной палаты Геннадий Чеботарев.

Художественная и историческая литература на русском языке очень нужна жителям новых российских территорий, особенно детям, подчеркнул Геннадий Чеботарев. Собранные неравнодушными тюменцами книги отправятся в Краснодонскую среднюю школу № 8 им. защитника ЛНР Виталия Парсанова, Молодогвардейскую среднюю школу № 7 им. Героя Советского Союза Олега Кошевого и в Суходольскую среднюю школу № 17 им. Героя Советского Союза Ивана Земнухова.

"Мы тесно взаимодействуем с общественными организациями Луганской Народной Республики. Соглашение между нашими Общественными палатами предусматривает проведение совместных мероприятий патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Не остаются в стороне и наши некоммерческие общественные организации. В частности, Тюменской региональное отделение Всероссийской организации общества слепых установило контакты со своими коллегами из Луганской Народной Республики. Наши активисты провели в Луганском государственном университете серию практикумов по инклюзивному образованию", - рассказал Геннадий Чеботарев.

Глава Тюменского района Светлана Иванова передала в дар детям Донбасса свои с детства любимые книги – "А зори здесь тихие" Бориса Васильева и "Тарас Бульба" Николая Гоголя.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Жители Тюменского района откликнулись на акцию "Книги – Донбассу" очень положительно. Это важная миссия и очень нужное дело. Ведь мы понимаем, что много лет на Донбассе на государственном уровне вообще ликвидировали тему патриотизма и русской культуры. Теперь дети из наших новых регионов смогут читать те же книги, что и их тюменские сверстники. А это значит, что у них будут общие ценности и герои, и они точно будут дружить", – подчеркнула Светлана Иванова.

Акция "Книги – Донбассу" будет продолжаться до 20 марта во всех муниципалитетах Тюменской области.

Евгений Бабенко