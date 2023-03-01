В Тюменской области 12 сельских медиков и учителей получили землю под строительство или ведение ЛПХ в 2022 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

12 сельских специалистов получили бесплатные земельные участки в Тюменской области в 2022 году. Воспользоваться мерой региональной поддержки на селе могут работники сфер образования, здравоохранения, культуры, сельского хозяйства, социальной сферы. Для этого им нужно обратиться в администрацию по месту жительства, сообщает областной департамент имущественных отношений.

К примеру, в число прошлогодних получателей вошли врачи, медсестры и учителя из Армизонского, Ишимского, Юргинского районов и Заводоуковского городского округа.

В ведомстве пояснили, что земельные наделы выделяются во всех муниципальных образованиях региона, кроме сельских поселений Тюменского района и г. Заводоуковска.

Участки предоставляют сельским специалистам на срок до шести лет для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

Через пять лет землю можно оформить в собственность. Для этого участок нужно использовать в соответствии с заявленными целями и продолжать трудиться по основному месту работы.