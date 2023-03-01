На льготное подключение газа в Тюменском районе направят более 27 миллионов рублей

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 27 млн рублей направят на льготное подключение газа в Тюменском районе в 2023 году. 7 тыс. 599 подводов к домам и земельным участкам проложено в муниципалитете по программе газификации. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Иван Квитка.

На рабочей встрече с главой района Светланой Ивановой депутат обсудил итоги поездки по социально значимым объектам, развитие и газификацию сельских территорий.

"Больше половины уже подключены к сетям. В рамках догазификации от жителей района поступило 5 тыс. 737 заявок, из них 2 тыс. 725 уже исполнено, и газ проведен до границ участка, подключен 1 тыс. 451 абонент", - добавил Иван Квитка.

Напомним, что губернатор Тюменской области Александр Моор принял решение увеличить субсидию на внутридомовое подключение газа до 130 тыс. рублей. Эта мера поддержки касается граждан льготных категорий и ветеранов труда, переехавших с Югры и Ямала.