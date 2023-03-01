Эксперт: В России сформированы сильные общественные институты и выработана понятная практика по отражению информатак

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За несколько последних избирательных циклов в России сформированы сильные общественные институты, выработана понятная практика по выявлению фейков, отражению информационных атак, экспертной оценке происходящих событий. И это, по оценке политтехнолога, генерального директор агентства "Теория Дарвина" Владимира Кутилова, хорошая база для успешного отражения любых возможных атак со стороны недружественных стран.

"Политическая борьба, плюрализм, полярность мнений, общественная дискуссия - это важные факторы, определяющие доверие граждан к выборам и итогам голосования, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Если же говорить об угрозах внешнего вмешательства, то они очевидно есть, и попытки повлиять на выборы будут"!

Президент России Владимир Путин в недавнем послании Федеральному собранию, отмечал, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024-м состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических и конституционных процедур.

При этом уже сейчас ясно, что Запад намерен активно вмешиваться в избирательный процесс для его дискредитации. Атаке будут подвергаться выборы любого уровня – от муниципальных до президентских. Будут использоваться любые поводы для разжигания недовольства и разогрева радикальных настроений. Основным инструментом выступят социальные сети, в которых будут происходить идеологические интервенции, направленные на все части политического спектра.