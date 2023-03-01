Ставка Запада на соцсети для дискредитации выборов в России может себя не оправдать, считает эксперт

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На предстоящих в 2023 и 2024 годах выборах в России представляется целесообразным широкое привлечение в качестве наблюдателей международной общественности, в первую очередь представителей из дружественных стран. Тогда, по мнению заведующей кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС, кандидата экономических наук Татьяны Подольской, заявления недружественных государств для их дискредитации на фоне мнения иностранных наблюдателей, реально присутствовавших на избирательных участках, будут восприниматься как ничтожные.

"Согласно результатам социологических исследований, проводившихся ВЦИОМ в последние годы, уровень доверия россиян к честности выборов растет, - сообщила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - А вот социальным сетям россияне доверяют все меньше. В рейтинге общественного доверия СМИ в России помимо социальных сетей в группе аутсайдеров оказались мессенджеры и блоги в интернете (опрос ВЦИОМ в середине января 2023 года). О своем недоверии информации, опубликованной в социальных сетях, сказали 43% респондентов. Поэтому ставка Запада на социальные сети для дискредитации выборов в России может себя не оправдать".

Президент России Владимир Путин в недавнем послании Федеральному собранию, отмечал, что выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024-м состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических и конституционных процедур.

Специалисты полагают, что информационной атаке будут подвергаться выборы любого уровня – от муниципальных до президентских. Будут использоваться любые поводы для разжигания недовольства и разогрева радикальных настроений. Основным инструментом выступят социальные сети, в которых будут происходить идеологические интервенции, направленные на все части политического спектра.