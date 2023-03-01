Эксперт оценила перспективы МСП в индустриальном парке под Тюменью на 20-30 лет

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Индустриальный парк Богандинский под Тюменью представляет собой не только комплексное решение всех вопросов, возникающих при открытии производства, но и понимание перспективы развития на ближайшие 20-30 лет.

Стабильность и предсказуемость условий в перспективе 20-30 лет, по оценке заведующей кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС, кандидата экономических наук Татьяны Подольской, очень важна для инвесторов, вкладывающих средства в реальный сектор экономики.

"Опыт создания индустриальных парков в разных странах показал, что это максимально понятный, выгодный и поэтому востребованный инвесторами формат, - подчеркнула она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Благодаря целенаправленным мерам, предпринимаемым региональными властями, структура экономики Тюменской области существенно диверсифицировалась, стала менее зависима от нефтегазового сектора. Структурный сдвиг в обрабатывающей промышленности произошел, в первую очередь, за счет увеличения доли химического производства, производства резиновых и пластмассовых изделий, металлургического производства и металлообработки, производства пищевых продуктов, машиностроения".

Эксперт предполагает, что в дальнейшем резидентами Богандинского индустриального парка станут компании, которые будут способствовать дальнейшей диверсификации экономики региона и импортозамещению в базовом секторе Тюменской области.

В Богандинском индустриальном парке под Тюменью сегодня работает 9 компаний, из них четыре активно развивают производство. Еще пять российских компаний, не только тюменские, но и из других регионов, станут резидентами в 2023 году.

По данным Агентства инфраструктурного развития Тюменской области на территории Богандинского индустриального парка планируется разместить 35 заводов. "Запрос на готовые площадки есть, - сообщила генеральный директор Агентства Ольга Романец. - Компании-резиденты парка в основном работают в нефтегазовом машиностроении, сфере нефтесервиса, занимаются производством строительных материалов. Это связано со спецификой региона".

Общая площадь индустриального парка в Богандинском - 276 га, полезной - 187 га. Это территория первого этапа, для которого проведена вертикальная планировка, подведены все необходимые инженерные коммуникации, есть электричество, вода, газ. Затраты по подготовки площадки для резидентов взял на себя региональный бюджет.