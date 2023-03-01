Огнестойкие трубы из полимеров СИБУРа начнут выпускать в Богандинском индустриальном парке
Производством огнестойких полимерных изделий для строительной отрасли из полимеров СИБУРа займется тюменская компания "Мивемас" на территории Богандинского индустриального парка. Резидент получил участок земли по льготной цене. В апреле начнется строительство цеха. Объем инвестиций составит более 105 млн рублей.
Об этом журналистам во время пресс-тура в парк сообщил технический директор компании "Мивемас" Алексей Васильев.
"Здесь в частности мы будем производить водопроводные трубы для внутреннего пожаротушения. В апреле 2023 года начнем строительство, а к осени запустим производство", - уточнил он.
С открытием нового производства 20 человек получат работу, сейчас они проходят обучение. Оборудование закуплено в Китае, уже доставлено в Тюмень, отметил Алексей Васильев.
"Аналогичное производство есть только в Оренбурге. Но они реализуют продукцию в европейскую часть России, а наша компания будет поставлять в восточную", - подчеркнул технический директор.
Резидентами Богандинского индустриального парка являются девять компаний. Еще пять российских компаний, не только тюменские, но и из других регионов, откроют бизнес в 2023 году.
Анжела Лебедева