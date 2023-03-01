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Огнестойкие трубы из полимеров СИБУРа начнут выпускать в Богандинском индустриальном парке

Экономика, 11:03 11 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Производством огнестойких полимерных изделий для строительной отрасли из полимеров СИБУРа займется тюменская компания "Мивемас" на территории Богандинского индустриального парка. Резидент получил участок земли по льготной цене. В апреле начнется строительство цеха. Объем инвестиций составит более 105 млн рублей.

Об этом журналистам во время пресс-тура в парк сообщил технический директор компании "Мивемас" Алексей Васильев.

"Здесь в частности мы будем производить водопроводные трубы для внутреннего пожаротушения. В апреле 2023 года начнем строительство, а к осени запустим производство", - уточнил он.

ИА "Тюменская линия" технический директор компании «Мивемас» Алексей Васильев | Фото: ИА "Тюменская линия"

С открытием нового производства 20 человек получат работу, сейчас они проходят обучение. Оборудование закуплено в Китае, уже доставлено в Тюмень, отметил Алексей Васильев.

"Аналогичное производство есть только в Оренбурге. Но они реализуют продукцию в европейскую часть России, а наша компания будет поставлять в восточную", - подчеркнул технический директор.

Резидентами Богандинского индустриального парка являются девять компаний. Еще пять российских компаний, не только тюменские, но и из других регионов, откроют бизнес в 2023 году.

Анжела Лебедева

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# Агентство инфраструктурного развития , индустриальный парк Богандинский , СИБУР

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