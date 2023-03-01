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В Тюменской области на трассе большегруз въехал в автомобиль дорожной службы

Происшествия, 16:25 10 марта 2023

Большегруз Mercedes въехал в стоящий автомобиль дорожной службы Газель в Тюменской области. Авария произошла 10 марта на 46 км федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск.

Как отметили в ГИБДД по Тюменской области, в Газели находились двое дорожных рабочих, которые планировали мыть ограждение. По предварительной информации, на месте были установлены предупреждающие дорожные знаки.

В ДТП пострадал один из рабочих - мужчина 58 лет, он доставлен в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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