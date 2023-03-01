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Уроки дорожной безопасности проведут в школах госавтоинспекторы

Общество, 20:52 11 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительные профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения со школьниками, в том числе уроки дорожной безопасности, проведут в преддверии весенних каникул сотрудники ГИБДД.

Учащимся начальной школы и подросткам напомнят о необходимости соблюдения ПДД при переходе проезжей части, при перевозке в автомобиле, а также уделят внимание весенним факторам безопасности на дорогах: движению в сложных погодных условиях, езде на велосипедах и СИМ.

В Тюменской области с начала 2023 г. растет число ДТП с участием детей: погиб один ребенок, 47 - ранены. Сотрудники ГИБДД фиксируют рост аварийности с участием детей-пешеходов, в регионе произошло 18 таких ДТП, в семи случаях дети пострадали на "зебрах", где их не пропустили водители.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут практически занятия с детьми на улично-дорожной сети, объясняя, почему нужно переходить проезжую часть на пешеходных переходах, нельзя бежать через дорогу и пересекать улицу в наушниках или пользуясь телефоном, сообщает ГИБДД Тюменской области.

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