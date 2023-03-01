  • 12 марта 202312.03.2023воскресенье
  • USD75,9406
    EUR80,4009
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские врачи восстановили пациенту кисть руки после серьезной травмы

Общество, 08:47 12 марта 2023

пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Помощь мужчине с серьезной травмой руки оказали врачи областной больницы №2 в Тюмени. Пациент поступил в приемное отделение с повреждением кисти, на которую упало зеркало, сообщает пресс-служба медучреждения.

В ходе обследования врачи выявили резанные раны нижней трети предплечья с повреждением восьми сухожилий и двух нервов. Было принято решение об операции.

"Мы решили наложить несколько швов на сухожилия новым шовным материалом, а также сшить нервы. Сейчас мужчина проходит реабилитацию по восстановлению функции кисти", - рассказал кистевой хирург, микрохирург, травматолог-ортопед, руководитель кистевого направления травматологического центра ОКБ №2 Владимир Малишевский.

В будущем на базе больницы планируется создать полноценный центр кистевой хирургии, где проводились бы не только диагностика и оперативное лечение с применением новейших методик, но и реабилитация пациентов. По словам специалиста, важно не только прооперировать пациента, но и восстановить утраченную работоспособность кистей рук.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ОКБ №2 , хирургия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:47 12.03.2023Тюменские врачи восстановили пациенту кисть руки после серьезной травмы
20:52 11.03.2023Уроки дорожной безопасности проведут в школах госавтоинспекторы
18:00 11.03.202312 марта - события дня
16:37 11.03.2023В Тюменском районе волонтерами культуры являются 470 жителей