Тюменские врачи восстановили пациенту кисть руки после серьезной травмы

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Помощь мужчине с серьезной травмой руки оказали врачи областной больницы №2 в Тюмени. Пациент поступил в приемное отделение с повреждением кисти, на которую упало зеркало, сообщает пресс-служба медучреждения.

В ходе обследования врачи выявили резанные раны нижней трети предплечья с повреждением восьми сухожилий и двух нервов. Было принято решение об операции.

"Мы решили наложить несколько швов на сухожилия новым шовным материалом, а также сшить нервы. Сейчас мужчина проходит реабилитацию по восстановлению функции кисти", - рассказал кистевой хирург, микрохирург, травматолог-ортопед, руководитель кистевого направления травматологического центра ОКБ №2 Владимир Малишевский.

В будущем на базе больницы планируется создать полноценный центр кистевой хирургии, где проводились бы не только диагностика и оперативное лечение с применением новейших методик, но и реабилитация пациентов. По словам специалиста, важно не только прооперировать пациента, но и восстановить утраченную работоспособность кистей рук.