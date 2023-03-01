Тюменские женщины направят продуктовые наборы семьям мобилизованных Тобольска

| Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"

Продуктовые наборы направят в социальные гостиные и семьям мобилизованных Тобольска активистки Тюменского регионального отделения "Союза женщин России". Всего укомплектовано более 200 пакетов с крупами, макаронами, рыбными консервами, паштетами, сгущенкой, конфетами и кондитерскими изделиями, чаем и кофе, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия".

По словам председателя организации, заместителя председателя Тюменской облдумы, члена фракции "Единой России" Натальи Шевчик, желающих помочь с каждым становится больше. В гуманитарной акции участвуют крупные предприятия, школы, детские сады, муниципалитеты и неравнодушные граждане.

"Мы благодарны тем, кто поддерживает нас. В работу включены главы муниципальных образований, местные ячейки регионального отделения "Союза женщин России", работающие в территориях. Наш пункт сбора гуманитарной помощи открыт для всех – сюда приезжают те, кто хочет помочь, привозят продукты, предметы первой необходимости", – отметила она.

В приоритете у тюменских женщин – поддержка социальных гостиных и семей мобилизованных. Перед новогодними праздниками они уже отвозили продуктовые сумки в социальную гостиную Вагайского района, проводили встречу для семей мобилизованных в Тюмени. В настоящий момент акция проводится для жителей Тобольска, затем распространится на другие территории.

"Мы хотим сделать приятное нашим тоболячкам и их детям. Самая большая поддержка необходима сейчас женщинам, которые находятся в волнении и тревоге за своих мужей и сыновей. Региональное отделение "Союза женщин России" каждой из них готово помочь и помогает. Мы солидарны с ними, мы рядом, и они всегда могут на нас рассчитывать", – подчеркнула Наталья Шевчик.

Волонтерский пункт сбора гуманитарной помощи Тюменского регионального отделения "Союза женщин России" работает с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов. Поучаствовать в акции может каждый.