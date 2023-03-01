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Тюменца, устроившего захват заложника в магазине, поместили в СИЗО до 9 мая

Происшествия, 12:54 11 марта 2023

t.me/Tmnoblsud72

Уроженца Ноябрьска Тюменской области, без определенного места жительства Алексея Газиева, взявшего в заложники сотрудника магазина по ул. Александра Протозанова в Тюмени ночью 10 марта, поместили в СИЗО на два месяца, до 9 мая. Такое решение принял судья Центрального районного суда, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов уголовного дела известно, что что Газиев, удерживая одного потерпевшего, стал требовать представителей СМИ в обмен на освобождение заложника. Двум гражданам удалось выбраться из магазина через запасной выход. Территорию оцепили сотрудники Росгвардии и полиции. Спецназ СОБРа освободил заложника и задержал Газиева.

Подсудимый признал вину в полном объеме. Извинился перед потерпевшими и теми, кто пытался его успокаивать.

видео объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области

Комментарий старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Тюменской области Людмилы Галстян.

видео СУ СК РФ по Тюменской области

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