Тюменским спецподразделениям передали приборы ночного видения

Приборы ночного видения передали тюменским спецподразделениям, убывающим в зону специальной военной операции. Оборудование приобрели на средства, собранные в ходе акции "100 миллионов для Победы", сообщает региональное отделение партии "Единая Россия".

По словам общественного спецпредставителя губернатора по вопросам СВО Николая Савченко, вся техника закупается по запросам самих военных.

"Уже были переданы квадрокоптеры, которые позволяют эффективно вести разведку местности. Сейчас наши ребята помимо новой партии дронов с планшетами и телефонами получают прицелы ночного видения, тепловизионные и коллиматорные, а также очки ночного видения, на них тоже приходил запрос", - уточнил Николай Савченко.

Региональная общественная акция "100 миллионов для Победы" стартовала в Тюменской области 27 сентября 2022 года. За это время на счет поступило более 45 млн рублей. Перечисления приходят каждый день, свой вклад внесли свыше 500 компаний и 4 тыс. человек.

"Цель акции – собрать средства на приобретение дополнительного спецоборудования для тюменцев, выполняющих свой долг в зоне специальной военной операции. Жители региона не прекращают помогать нашим ребятам, круг участников акции постоянно растет", - отметила председатель комитета по соцполитике Тюменской облдумы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.

Присоединиться к акции может каждый. На сайте тюменьдляпобеды.рф указаны реквизиты для юридических лиц, физические лица могут пополнить счет, воспользовавшись QR-кодом. Там же обозначена общая сумма сбора и поступления в разрезе каждого дня, размещены фото- и видеоотчеты.