В Тюменской области обновленный проект "Мама-предприниматель" стартует с 1 мая

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обновленный проект "Мама-предприниматель" стартует в регионах с 1 мая. Он будет реализован на базе центров "Мой бизнес" до 1 октября, сообщает Минэкономразвития России.

"Мы зарегистрировали на министерство товарный знак программы, также пересмотрели состав партнеров. Теперь это исключительно российские компании. Обновлен и образовательный компонент, появились модули по востребованным компетенциям. Будет развиваться программа онлайн-поддержки. Неизменным остается формат — это серия тренингов и грант на реализацию своих планов для победительницы каждого регионального этапа", — рассказала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Планируется обучить эффективному ведению бизнеса не менее 1 тыс. 500 участниц по всей стране. Тренинги будут ориентированы на основные аспекты реализации проектов: работу с мотивацией, генерацию идей и формирование прибыльных гипотез, бизнес-план, портреты целевой аудитории и ее сегментацию, маркетинг и другие. По результатам работы индивидуально и в группах участницы сформируют свои проекты и представят их экспертам.

Проект "Мама-предприниматель" реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Подробней о программе по ссылке.