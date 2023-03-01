Тюменец проломил знакомому голову ножкой стола

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 20 мая останется в СИЗО житель Тюмени, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как стало известно, 9 марта мужчина 1987 года рождения ножкой от стола разбил окно квартиры своего знакомого, потом зашел в подъезд и постучал в дверь, которую открыл хозяин.

Злоумышленник нанес ему этой же ножкой от стола несколько ударов по телу и голове. В результате потерпевший был доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.