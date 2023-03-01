  • 13 марта 202313.03.2023понедельник
  • USD75,9406
    EUR80,4009
  • В Тюмени 0..2 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменец проломил знакомому голову ножкой стола

Происшествия, 15:25 13 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 20 мая останется в СИЗО житель Тюмени, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как стало известно, 9 марта мужчина 1987 года рождения ножкой от стола разбил окно квартиры своего знакомого, потом зашел в подъезд и постучал в дверь, которую открыл хозяин.

Злоумышленник нанес ему этой же ножкой от стола несколько ударов по телу и голове. В результате потерпевший был доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:25 13.03.2023Тюменец проломил знакомому голову ножкой стола
14:40 13.03.2023За неуплату штрафов у тюменца арестовали автомобиль
13:34 13.03.202337 пьяных водителей остановили на дорогах Тюменской области в выходные дни
12:49 13.03.2023В Нижней Тавде супруга после ссоры выдала полиции мужа, хранившего дома ружье