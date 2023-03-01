За неуплату штрафов у тюменца арестовали автомобиль

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За неоплаченные штрафы в размере 12 тыс. 300 рублей у 30-летнего владельца арестовали автомобиль Honda Civic. Тюменец накопил долги за 13 нарушений правил дорожного движения, среди которых 10 превышений скорости, штраф за непристегнутый ремень, за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора и за езду без ОСАГО, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Также сотрудники полиции и судебные приставы посетили другого неплательщика. У 57-летнего владельца Volkswagen и Hummer зафиксировали 11 неоплаченных штрафов в размере 10 тыс. 500 рублей. Тюменец девять раз превысил скорость и два раза проехал на запрещающий сигнал светофора. Должник оплатил все штрафы судебным приставам.