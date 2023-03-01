  • 13 марта 202313.03.2023понедельник
  • USD75,9406
    EUR80,4009
  • В Тюмени 0..2 С 7 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

За неуплату штрафов у тюменца арестовали автомобиль

Происшествия, 14:40 13 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

За неоплаченные штрафы в размере 12 тыс. 300 рублей у 30-летнего владельца арестовали автомобиль Honda Civic. Тюменец накопил долги за 13 нарушений правил дорожного движения, среди которых 10 превышений скорости, штраф за непристегнутый ремень, за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора и за езду без ОСАГО, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Также сотрудники полиции и судебные приставы посетили другого неплательщика. У 57-летнего владельца Volkswagen и Hummer зафиксировали 11 неоплаченных штрафов в размере 10 тыс. 500 рублей. Тюменец девять раз превысил скорость и два раза проехал на запрещающий сигнал светофора. Должник оплатил все штрафы судебным приставам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ПДД , штрафы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:25 13.03.2023Тюменец проломил знакомому голову ножкой стола
14:40 13.03.2023За неуплату штрафов у тюменца арестовали автомобиль
13:34 13.03.202337 пьяных водителей остановили на дорогах Тюменской области в выходные дни
12:49 13.03.2023В Нижней Тавде супруга после ссоры выдала полиции мужа, хранившего дома ружье