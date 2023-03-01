Тактические пояса и подсумки доставили военнослужащим Тюменской области
Разгрузочные системы получили бойцы из Тюменской области, находящиеся в зоне специальной военной операции, вместе с посылками из дома, сообщает информационный центр правительства области.
Тактические пояса и подсумки разных видов, помогающие удобно переносить и использовать необходимое оборудование и боекомплект, направило правительство региона.
"Особенно порадовали разгрузочные пояса, тактические, подсумки под гранаты, под магазины, подсумки для сброса. Здорово, удобные и нужные вещи", - сказал командир подразделения.
В ответном видео он передал большое спасибо Тюмени, правительству Тюменской области. "До скорой встречи! Вместе победим!", - добавил командир.
Видео: информационный центр правительства Тюменской области