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Тактические пояса и подсумки доставили военнослужащим Тюменской области

Общество, 15:14 13 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Разгрузочные системы получили бойцы из Тюменской области, находящиеся в зоне специальной военной операции, вместе с посылками из дома, сообщает информационный центр правительства области.

Тактические пояса и подсумки разных видов, помогающие удобно переносить и использовать необходимое оборудование и боекомплект, направило правительство региона.

"Особенно порадовали разгрузочные пояса, тактические, подсумки под гранаты, под магазины, подсумки для сброса. Здорово, удобные и нужные вещи", - сказал командир подразделения.

В ответном видео он передал большое спасибо Тюмени, правительству Тюменской области. "До скорой встречи! Вместе победим!", - добавил командир.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области

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15:14 13.03.2023Тактические пояса и подсумки доставили военнослужащим Тюменской области