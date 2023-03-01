Житель Тюменской области проведет в колонии 12 лет за убийство знакомого

| Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Наказание в виде 12 лет лишения свободы получил житель Нижнетавдинского района, признанный виновным в убийстве знакомого. Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии строгого режима, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

В апреле 2017 года 44-летний предприниматель приехал домой к приятелю в садоводческое общество по Велижанскому тракту Тюмени. Между ними произошел конфликт, в процессе которого гость толкнул хозяина. После владелец дома взял штыковую лопату и ударил предпринимателя по затылку. От удара мужчина скончался. Злоумышленник закопал тело в лесополосе за дачным участком. После он похитил имущество убитого на сумму около 1 млн. 700 рублей.

Летом 2018 года племянник погибшего, живущий в другом городе, приехал в Тюмень и не нашел родственника. Он обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже.

Злоумышленника задержали. Он дал признательные показания, указал место захоронения.

Приговор не вступил в законную силу.