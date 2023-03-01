  • 13 марта 202313.03.2023понедельник
  • USD75,9406
    EUR80,4009
  • В Тюмени -1..-3 С 7 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Житель Тюменской области проведет в колонии 12 лет за убийство знакомого

Происшествия, 17:54 13 марта 2023

Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Наказание в виде 12 лет лишения свободы получил житель Нижнетавдинского района, признанный виновным в убийстве знакомого. Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии строгого режима, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

В апреле 2017 года 44-летний предприниматель приехал домой к приятелю в садоводческое общество по Велижанскому тракту Тюмени. Между ними произошел конфликт, в процессе которого гость толкнул хозяина. После владелец дома взял штыковую лопату и ударил предпринимателя по затылку. От удара мужчина скончался. Злоумышленник закопал тело в лесополосе за дачным участком. После он похитил имущество убитого на сумму около 1 млн. 700 рублей.

Летом 2018 года племянник погибшего, живущий в другом городе, приехал в Тюмень и не нашел родственника. Он обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже.

Злоумышленника задержали. Он дал признательные показания, указал место захоронения.

Приговор не вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# следователи , убийство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:54 13.03.2023Житель Тюменской области проведет в колонии 12 лет за убийство знакомого
17:38 13.03.2023На два года сократили срок расселения жителей многоквартирного аварийного дома в с. Уват
16:50 13.03.2023После убийства мужчины в кафе в Тюменской области возбудили уголовное дело
16:43 13.03.2023Более 120 тыс. рублей штрафа заплатил житель Сорокинского района за убийство косули