Вспыхнувший автомобиль потушили сотрудники МЧС на улице Пермякова в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вспыхнувший автомобиль потушили сотрудники МЧС на парковке у здания № 52/1 на ул. Пермякова в Тюмени 13 марта.

Жильцов дома № 3 на ул. Логунова встревожил сильный грохот. Пространство на улице заволокло черным дымом.

Оказалось, что горит припаркованный автомобиль. На место приехали сотрудники экстренных служб. Примерно к 23 часам 5 минутам пожарные справились с пламенем и занялись проливкой.

Подробности выясняются.

Видео информационного агентства "Тюменская линия"

Инна Пахомова