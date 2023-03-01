Вспыхнувший автомобиль потушили сотрудники МЧС на улице Пермякова в Тюмени
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Вспыхнувший автомобиль потушили сотрудники МЧС на парковке у здания № 52/1 на ул. Пермякова в Тюмени 13 марта.
Жильцов дома № 3 на ул. Логунова встревожил сильный грохот. Пространство на улице заволокло черным дымом.
Оказалось, что горит припаркованный автомобиль. На место приехали сотрудники экстренных служб. Примерно к 23 часам 5 минутам пожарные справились с пламенем и занялись проливкой.
Подробности выясняются.
Видео информационного агентства "Тюменская линия"
Инна Пахомова