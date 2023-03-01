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О тюменском театре в годы войны расскажут на лекции

Общество, 08:39 15 марта 2023

группа "ТЕКУТЬЕВка | Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "ТЕКУТЬЕВка | Тюмень" ВКонтакте

Встреча "Боевое искусство" в рамках проекта "Труженики тыла" пройдет в Тюмени в библиотеке истории города им. Текутьева (ул. Щербакова, 11) 24 марта в 17 часов. Краевед Дмитрий Падерин расскажет о работе Тюменского городского театра в годы Великой Отечественной войны.

Максимальное количество премьер Тюменского городского драматического театра состоялось именно в это время. Сотни спектаклей и тысячи концертов по всей стране, в том числе и на линии фронта, было дано немногочисленной труппой за четыре года. Концерты давались в госпиталях, школах, на предприятиях и просто на улицах городов. Впоследствии многие актеры и работники театра были удостоены государственных наград, почетных грамот и медалей "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг".

Количество мест ограничено, записаться на встречу можно по телефону 8 (3452) 22-52-37 или в группе "Текутьевка" ВКонтакте.

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# Великая Отечественная война , краеведение

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