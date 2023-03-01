Команды студенческих общежитий Тюменской области посоревнуются в КВН и волейболе

| Фото: Студцентр Тюменской области ВКонтакте | Фото: Студцентр Тюменской области ВКонтакте

Постройка устойчивого сооружения из макарон, волейбол на батутах, КВН и интеллектуальные игры ждут участников конкурса команд студенческих общежитий Тюменской области "Кампус: ВОбщаге".

В 2023 году участие в мероприятии примут студенты из Тобольска, Ишима, Ялуторовска и Заводоуковска, проживающие в общежитиях. Мероприятие пройдет в Тюмени 25 и 26 марта, сообщает пресс-служба студенческого совета Тюменской области.

Победителей определят в общем зачете и на каждом отдельном турнире. Чтобы принять участие, нужно собрать команду из шести человек и до 21 марта заполнить заявку в группе ВКонтакте. Все участники должны проживать в одном общежитии.