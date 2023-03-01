  • 15 марта 202315.03.2023среда
  • USD75,1927
    EUR80,5192
  • В Тюмени -9..-11 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Команды студенческих общежитий Тюменской области посоревнуются в КВН и волейболе

Общество, 08:53 15 марта 2023

Студцентр Тюменской области ВКонтакте | Фото: Студцентр Тюменской области ВКонтакте

Постройка устойчивого сооружения из макарон, волейбол на батутах, КВН и интеллектуальные игры ждут участников конкурса команд студенческих общежитий Тюменской области "Кампус: ВОбщаге".

В 2023 году участие в мероприятии примут студенты из Тобольска, Ишима, Ялуторовска и Заводоуковска, проживающие в общежитиях. Мероприятие пройдет в Тюмени 25 и 26 марта, сообщает пресс-служба студенческого совета Тюменской области.

Победителей определят в общем зачете и на каждом отдельном турнире. Чтобы принять участие, нужно собрать команду из шести человек и до 21 марта заполнить заявку в группе ВКонтакте. Все участники должны проживать в одном общежитии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурсы , студенты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:53 15.03.2023Команды студенческих общежитий Тюменской области посоревнуются в КВН и волейболе
08:39 15.03.2023О тюменском театре в годы войны расскажут на лекции
08:25 15.03.2023Большую математическую мастерскую в ТюмГУ посвятят оцифровке бизнес-проектов
08:12 15.03.2023Жителей Тюменской области предупреждают о мокром снеге и гололёде 15 марта