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Водовод в Тобольске реконструируют за 150 миллионов рублей

Общество, 13:14 14 марта 2023

АО «СУЭНКО» | Фото: АО «СУЭНКО»

3,5 км водопроводных водоводных сетей построят в Тобольске. В дальнейшем здесь проложат трубу, которая закольцует Жуковский и Соколовский водозаборы. Затраты на реконструкцию составят 150 млн рублей.

Как отметили в пресс-службе АО "СУЭНКО", стальному водопроводу, который пролегает от Жуковского водозабора, более 30 лет и он отработал свой ресурс. В случае его дальнейшей эксплуатации увеличивается вероятность аварий на этом участке.

Проблему планируется решить к началу осени 2023 года: реконструкция должна завершиться в сентябре. Рабочие построят современные надежные сети и заменят стальную часть водовода полиэтиленовым трубопроводом.

Полиэтилен не подвержен коррозии, имеет большой срок эксплуатации и сократит потери при транспортировке в общем объеме воды, которая подается в водопроводную сеть, а также улучшает показатели ее качества.

Уменьшатся также затраты на ремонт и обслуживание сетей. Трубопровод проложат современным бестраншейным методом, что позволит максимально сохранить существующее благоустройство. Последним этапом станет облагораживание территории, где проходили работы.

Напомним, что соглашение о реализации проекта заключили АО "СУЭНКО", фонд содействия реформированию ЖКХ, Тюменская область и администрация Тобольска.

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# водовод , реконструкция , СУЭНКО , Тобольск

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