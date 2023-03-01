Шесть орловских рысаков с конного завода Ишимского района отправлены в Югру

| Фото: vk.com/orlfavorit | Фото: vk.com/orlfavorit

Шесть племенных кобыл рысистой породы из конного завода "Орловский Фаворит" Ишимского района отправили в Югру. Лошади пополнят маточное стадо фермерского хозяйства соседнего региона, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

По опыту главы фермерского хозяйства Владимира Гаврилюка, орловские рысаки успешно адаптируются к условиям Севера. Сохраняют на высоком уровне работоспособность и воспроизводство.

В 2001 году конный завод получил статус племенной фермы по разведению орловских рысаков, сейчас хозяйство имеет статус племенного завода. Поголовье обеспечивается кормами собственного производства. В хозяйстве введена система подготовки зерновых методом экструдирования, что позволяет получать структурированные корма с высокими питательными и вкусовыми качествами. Они обеспечивают рост, развитие и высокую работоспособность рысистых лошадей.