Тюменский "Рубин" сразится в Туле с АКМ на третьей встрече четвертьфинала плей-офф

Тюменский "Рубин" и АКМ сразятся в Туле на третьей встрече серии игр четвертьфинала плей-офф за Кубок Петрова 15 марта. Четвертая игра - на следующий день.

Сибиряки ведут в серии, однако предыдущие две игры были дома, со своими болельщиками. Напомним, что "Рубин" - действующий победитель ВХЛ, АКМ - новичок плей-офф.

Добавим также, что за выход в полуфинал плей-офф борются "Металлург" с "Горняком ГУМК" (2:0 в серии), "Сокол" с "Торосом" (1:1) и "Химик" с "Зауральем" (1:1).