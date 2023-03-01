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В Тюмени с поезда Новый Уренгой – Москва сняли подравшихся пассажиров

Происшествия, 17:29 14 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четверых пассажиров, устроивших драку в поезде Новый Уренгой – Москва 13 марта, привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщает транспортная полиция Тюмени.

В пути мужчины вели себя шумно, выражались нецензурной бранью и не реагировали на замечания со стороны попутчиков и сотрудников поездной бригады. На станции Тюмень пассажиры поссорились и затеяли драку.

Сотрудники патрульно-постовой службы сняли с поезда троих жителей Пермского края и уроженца Уфы. Их доставили в дежурную часть линейного отдела.

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