В Тюменской области начала работать восьмая метановая автозаправка

| Фото: департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Восьмая метановая автомобильная газонаполнительная компрессорная станция заработала в Тюменской области. Открыла метановую заправку компания "СН+" на ул. Камчатской областного центра, сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Станция оборудована тремя колонками на шесть высокоскоростных заправочных постов, что позволяет оперативно заправлять автобусы и крупногабаритные грузовые автомобили. В сутки здесь смогут заправляться до 300 единиц автотранспорта, поэтому у новой АГНКС есть все шансы стать одной из самых популярных заправок в регионе, уточняется в сообщении.

При этом, в ведомстве отметили, что в Тюмени - это уже четвертая метановая автозаправка. В целом, в регионе на метане работают 232 автобуса. Большинство из них обслуживают маршруты в областном центре. Благодаря вводу в эксплуатацию новых АГНКС число автобусов, работающих на экологичном топливе, будет расти.