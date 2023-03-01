Тюменских семиклассников ждут на историческом квесте "В тылу ковалась Победа"

| Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте

Команды школьников Тюмени могут принять участие в городском историческом квесте "В тылу ковалась Победа" 5 апреля, сообщает областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

К участию приглашают учащихся седьмых классов общеобразовательных учреждений областного центра. Одна школа может заявить на квест только одну команду из семи человек.

Исторический квест "В тылу ковалась Победа" представляет собой очное соревнование команд в историческом пространстве города в формате игры с заданиями на знание истории Тюмени в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно в нем принимают участие около 350 школьников города. Ребята проверяют свои знания об истории Тюмени в годы Великой Отечественной войны, знакомятся с памятными местами города и узнают о его вкладе в Победу.

| Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Областной поисковый центр им. Артура Ольховского" во ВКонтакте

Заявки на участие принимаются до 28 марта. Направить их можно по адресу: ул. Геологоразведчиков, 6а, каб. 205, по телефону 68-85-76 (доб. 88) или на электронную почту poiskoviki72@yandex.ru.