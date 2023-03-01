Концерт группы "Лаборатория" пройдет в Тюменской филармонии

| Фото: Тюменская филармония во ВКонтакте (архив) | Фото: Тюменская филармония во ВКонтакте (архив)

Концерт группы "Лаборатория" пройдет в зале камерной и органной музыки Тюменской филармонии 30 марта. Начало — в 19 часов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

На концерте прозвучат произведения К. Сен-Санса, Ф. Шуберта, Э. Грига, М. Равеля на аллегорический сюжет, получивший широкое распространение в искусстве.

"Суть аллегорического приема – выразить абстрактное понятие через конкретный, очевидный образ, и, наверное, самым распространенным примером аллегории будет служить изображение смерти – фигуры в черном одеянии. Образ этот присутствует на многих полотнах художников, но в музыке он предстает более разнообразным и символичным", — рассказали в Тюменском концертно-театральном объединении.

Группа "Лаборатория" – созвездие талантливых молодых артистов Тюменского филармонического оркестра, которые доказали тюменским слушателям, что и классическая музыка может успешно восприниматься в необычном формате. Автор проекта и ведущая – Ксения Стацура.

Мероприятие проходит в рамках проекта развития креативных индустрий. Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.