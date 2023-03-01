Мастеров зовут на тюменскую ярмарку "Солянка маркет"
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Стартовал прием заявок от мастеров на участие в ярмарке "Солянка маркет", которая пройдет в "Конторе пароходства" в Тюмени 16 апреля.
По словам организаторов, выставка займет весь второй этаж мультицентра. Маркет проработает с 12 до 20 часов. Участники представят как одежду, так и продукты.
Мастера могут оставить заявку на участие в сообщениях группы "Солянки маркета". В письме можно рассказать о себе, любимом деле, приложить фото и ссылки на соцсети. Количество мест ограничено.