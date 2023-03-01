  • 16 марта 202316.03.2023четверг
  • USD75,7457
    EUR80,8763
  • В Тюмени -1..-3 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Мастеров зовут на тюменскую ярмарку "Солянка маркет"

Общество, 10:10 16 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Стартовал прием заявок от мастеров на участие в ярмарке "Солянка маркет", которая пройдет в "Конторе пароходства" в Тюмени 16 апреля.

По словам организаторов, выставка займет весь второй этаж мультицентра. Маркет проработает с 12 до 20 часов. Участники представят как одежду, так и продукты.

Мастера могут оставить заявку на участие в сообщениях группы "Солянки маркета". В письме можно рассказать о себе, любимом деле, приложить фото и ссылки на соцсети. Количество мест ограничено.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Контора пароходства , ярмарка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:54 16.03.2023Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области снизилась на 22 % за неделю
10:43 16.03.2023Сапоги, бинты и армированную пленку отправили участникам СВО жители Нижнетавдинского района
10:32 16.03.2023Член "Боевого братства" Валентин Глушко навестил тюменских бойцов в ЛНР
10:21 16.03.2023Редкого белого аиста заметили в окрестностях Тюменского района