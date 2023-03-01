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В Тюмени на ул. Калинина обустроят ливневую канализацию в 2024 году

Общество, 09:37 16 марта 2023

ИА "Тюменская линия"

Ливневую канализацию в Тюмени на ул. Калинина обустроят в 2024 году.

В настоящее время разработана проектная документация, предусмотрено устройство основания и покрытия проезжей части, тротуаров, наружного освещения, ливневой канализации, обустройство автомобильной дороги.Об этом рассказал глава города Руслан Кухарук во время выездного совещания на подтопляемых территориях Тюмени.

Ключевым фактором при выборе мест посещения в ходе выездного совещания стали обращения, регулярно поступающие от жителей города.

На участке ул. Калинина, подверженный подтоплению талыми, дождевыми и грунтовыми водами, ливневая канализация отсутствует. Для предотвращения подтопления с обочин и газонов вывозится снег.

В 2022 году здесь была проведена очистка водоотводной канавы, а также укрепление дренирующей обочины, установлена искусственная неровность. При необходимости откачивается дождевая и талая вода с проезжей части и тротуара.

Николай Ступников

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# ливневая канализация

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