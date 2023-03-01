  • 16 марта 202316.03.2023четверг
  • USD75,7457
    EUR80,8763
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Екатерина Смирнова: чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени будет ярким и зрелищным

Спорт, 15:07 16 марта 2023

ГАУ ТО «ЦСП» | Фото: ГАУ ТО «ЦСП»

Борьба на чемпионате России по лыжным гонкам будет яркой и зрелищной. Об этом заявила лидер рейтинга Федерации лыжных гонок России сезона 2022-2023 годов Екатерина Смирнова.

Чемпионат стартует 17 марта и продлится до 27 марта в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". На нем встретятся 264 спортсмена из 39 регионов России.

"Дорогие болельщики, приглашаю вас на чемпионат. Мы подарим зрителям незабываемые эмоции от каждой гонки, яркую и зрелищную борьбу. Ждем каждого из вас!" - подчеркнула спортсменка.

Напомним, в составе команды Тюменской области выступят 22 спортсмена - 14 женщин и восемь мужчин. Программу чемпионата можно изучить на сайте, сообщает инфоцентр правительства региона.

Видео предоставлено информационным центром правительства Тюменской области.

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Екатерина Смирнова , лыжные гонки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:07 16.03.2023Екатерина Смирнова: чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени будет ярким и зрелищным
14:34 16.03.2023Сборная Тюменской области победила в чемпионате УФО по спортивной аэробике
09:59 16.03.2023Тюменцы выйдут на семейную лыжню в "Кулига-парке"
13:27 15.03.2023В Тюмени определят чемпиона инженерных войск ВС РФ по армейскому рукопашному бою