Екатерина Смирнова: чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени будет ярким и зрелищным

| Фото: ГАУ ТО «ЦСП» | Фото: ГАУ ТО «ЦСП»

Борьба на чемпионате России по лыжным гонкам будет яркой и зрелищной. Об этом заявила лидер рейтинга Федерации лыжных гонок России сезона 2022-2023 годов Екатерина Смирнова.

Чемпионат стартует 17 марта и продлится до 27 марта в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". На нем встретятся 264 спортсмена из 39 регионов России.

"Дорогие болельщики, приглашаю вас на чемпионат. Мы подарим зрителям незабываемые эмоции от каждой гонки, яркую и зрелищную борьбу. Ждем каждого из вас!" - подчеркнула спортсменка.

Напомним, в составе команды Тюменской области выступят 22 спортсмена - 14 женщин и восемь мужчин. Программу чемпионата можно изучить на сайте, сообщает инфоцентр правительства региона.

Видео предоставлено информационным центром правительства Тюменской области.

Инна Кондрашкина