Сообщения о минировании тюменских судов оказались ложными
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях некоторых судов Тюмени и Тюменской области не подтвердились. Все помещения судов обследованы спецслужбами, источника опасности не обнаружено, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
"Сообщения о минировании поступали на электронную почту судов", — отметили в ведомстве.
Сейчас суды Тюменской области работают в прежнем режиме.