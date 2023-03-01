Сообщения о минировании тюменских судов оказались ложными

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях некоторых судов Тюмени и Тюменской области не подтвердились. Все помещения судов обследованы спецслужбами, источника опасности не обнаружено, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

"Сообщения о минировании поступали на электронную почту судов", — отметили в ведомстве.

Сейчас суды Тюменской области работают в прежнем режиме.