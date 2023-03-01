Житель Тюмени в суде ответит за убийство четырехмесячной дочери

скриншот видео СУ СК РФ по Тюменской области скриншот видео СУ СК РФ по Тюменской области

42-летний житель Тюмени предстанет перед судом за убийство своего малолетнего ребенка и покушение на убийство матери младенца. Следователи завершили расследование уголовного дела. Материалы направлены в суд, сообщает региональное СУ СК РФ.

Установлено, что в ночь на 21 октября 2022 года обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии в квартире дома по ул. Оренбургской в Тюмени, в ходе бытовой ссоры избил сожительницу 1994 г. р., нанес повреждения своей четырехмесячной дочери. Мать с ребенком были госпитализированы.

Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался.

"В рамках расследования уголовного дела следователем были проведены проверки показаний на месте, допрошен ряд лиц, назначен и проведен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и судебно-психиатрическая. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - рассказали в следкоме.