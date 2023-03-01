В Тюменской области стартовал прием заявок на фестиваль "Сибирский баурсак"
Стартовал прием заявок на III гастрономический фестиваль "Сибирский баурсак". Регистрация открыта до 14 июля. Участие могут принять команды не только Тюменской области, но и других регионов России, сообщают организаторы.
Задача - испечь самый большой по высоте и диаметру баурсак. Результат победителя фестиваля войдет в "Книгу рекордов России", где зафиксирован самый большой сибирский баурсак, испеченный в 2021 году на первом гастрофестивале. Его сделала команда мастериц из Санниковского поселения Тобольского района. Размер составил 62 см в ширину и 32 см в высоту.
Фестиваль пройдет 22 июля в п. Прииртышский на стадионе спорткомплекса "Сибиряк".
Напомним, что в 2023 году праздник национальной татарской выпечки посвящен 100-летию Тобольского района.
Подробности мероприятия размещены в положении в официальной группе во ВКонтакте.