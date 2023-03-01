В Тюменской области стартовал прием заявок на фестиваль "Сибирский баурсак"

| Фото: администрация Тобольского района (архив) | Фото: администрация Тобольского района (архив)

Стартовал прием заявок на III гастрономический фестиваль "Сибирский баурсак". Регистрация открыта до 14 июля. Участие могут принять команды не только Тюменской области, но и других регионов России, сообщают организаторы.

Задача - испечь самый большой по высоте и диаметру баурсак. Результат победителя фестиваля войдет в "Книгу рекордов России", где зафиксирован самый большой сибирский баурсак, испеченный в 2021 году на первом гастрофестивале. Его сделала команда мастериц из Санниковского поселения Тобольского района. Размер составил 62 см в ширину и 32 см в высоту.

Фестиваль пройдет 22 июля в п. Прииртышский на стадионе спорткомплекса "Сибиряк".

Напомним, что в 2023 году праздник национальной татарской выпечки посвящен 100-летию Тобольского района.

Подробности мероприятия размещены в положении в официальной группе во ВКонтакте.