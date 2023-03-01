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Одежду, перчатки, шлемы и ткань передали в центр "Семья" тюменские таможенники

Общество, 16:46 16 марта 2023

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Более трех тысяч единиц незадекларированной детской и мужской одежды, боксерских перчаток и шлемов, 46 рулонов тканей передали в региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" тюменские таможенники. Общая сумма переданных товаров составила два миллиона рублей, сообщает пресс-служба тюменской таможни.

"Сделать доброе дело мы смогли благодаря эффективному взаимодействию таможенных органов и Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области. Эксперты центра провели лабораторные испытания продукции и признали товар безопасным. Сегодня товары направлены в центр для несовершеннолетних "Семья", где они обретут своих обладателей", - сказал заместитель начальника Тюменской таможни Сергей Боровинский.

Сотрудники структуры пресекли незаконный ввоз повседневной одежды и спортивной экипировки в 2021 году. При импорте в Россию предприниматель не подтвердил законность ввоза, не задекларировал товар и не внес таможенный платеж. В результате суд признал незаконно ввезенные товары бесхозяйными и обратил их в федеральную собственность.

Добавим, всего в 2022 году тюменские таможенники передали в социальные учреждения Тюмени и Кургана 20 тыс. единиц товаров на сумму около 20 млн рублей.

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# Тюменская таможня , центр Семья

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