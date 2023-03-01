  • 17 марта 202317.03.2023пятница
  • USD76,4095
    EUR81,1418
  • В Тюмени 3..5 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Участники клуба "Тюменская старина" узнают интересные факты из жизни купца Колмогорова

Общество, 11:04 17 марта 2023

ТОНБ

Краеведческий клуб "Тюменская старина" проведет третье заседание с начала года в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) 20 марта в 14 часов. В литературно-краеведческой гостиной "В гостях у кожевенного короля Ф. С. Колмогорова" они узнают интересные факты о хозяине особняка Филимоне Колмогорове и его дружбе с Николаем Чукмалдиным, сообщают организаторы.

"Выступление приглашенного нумизмата раскроет секреты монетного двора Российской империи. Дамы купеческого соловья посплетничают о новостях провинциальной Тюмени XIX века. А прислуга дома Колмогоровых устроит настоящую чайную церемонию с дорогими китайскими сортами чая", - уточнили в краеведческом клубе.

Предварительная запись по телефону: 565300 (доб. 4141).

Возрастное ограничение: 12+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# краеведение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:21 17.03.2023Грузоподъемность ледовой переправы в Тобольске снизили до 20 тонн
11:48 17.03.2023Участники "Кванторианских каникул" в Тюмени усовершенствуют планету Пандора
11:37 17.03.2023В Тюменской области 11 546 многодетных семей обеспечены земельными участками
11:26 17.03.2023Законодатели Тюменской области, Югры и Ямала оценили мощности "ЗапСибНефтехима"