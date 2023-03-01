Участники клуба "Тюменская старина" узнают интересные факты из жизни купца Колмогорова

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Краеведческий клуб "Тюменская старина" проведет третье заседание с начала года в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11) 20 марта в 14 часов. В литературно-краеведческой гостиной "В гостях у кожевенного короля Ф. С. Колмогорова" они узнают интересные факты о хозяине особняка Филимоне Колмогорове и его дружбе с Николаем Чукмалдиным, сообщают организаторы.

"Выступление приглашенного нумизмата раскроет секреты монетного двора Российской империи. Дамы купеческого соловья посплетничают о новостях провинциальной Тюмени XIX века. А прислуга дома Колмогоровых устроит настоящую чайную церемонию с дорогими китайскими сортами чая", - уточнили в краеведческом клубе.

Предварительная запись по телефону: 565300 (доб. 4141).

Возрастное ограничение: 12+.