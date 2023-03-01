Жители Тюменской области в 2022 году открыли 25 тыс. эскроу-счетов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 2022 году жители Тюменской области открыли 25 тыс. эскроу-счетов для участия в долевом строительстве жилья. Объем остатков средств на них достиг 92 млрд рублей. Средний размер эскроу в Тюменской области – 3,7 млн рублей.

В целом по итогам 2022 года жители Уральского федерального округа открыли более 60 тыс. эскроу-счетов. За год количество счетов увеличилось на 6%. Объем остатков средств на них вырос на треть и достиг 235 млрд рублей.

В некоторых регионах УФО, как и по всей стране, в конце 2022 года впервые отмечена тенденция сокращения объемов эскроу-счетов. Это связано с активным завершением строительных проектов в конце года. В частности, такая ситуация наблюдалась в ХМАО–Югре и ЯНАО. Но особенно ярко тенденция проявилась в Курганской области: в Зауралье по итогу 2022 года остатки на счетах эскроу снизились на 18%.

Наибольший прирост объема средств на счетах эскроу – более чем на треть, до 107 млрд рублей – зафиксирован в Свердловской области. На Среднем Урале традиционно высокий спрос на новое жилье, активно развивается строительный рынок. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, область входит в топ-5 регионов России с наибольшим объемом строящегося жилья.