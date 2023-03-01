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В Тюмени открылась беззвучная выставка московского музея "В Тишине"

Общество, 18:49 16 марта 2023

Дворец культуры "Железнодорожников" во ВКонтакте | Фото: Дворец культуры "Железнодорожников" во ВКонтакте

Экспозиция московского музея "В Тишине" начала работу в тюменском ДК "Железнодорожников" . Это интерактивное пространство, которое знакомит слышащих людей с миром глухих.

"Во время экскурсии каждый посетитель надевает шумозащитные наушники и пробует общаться без привычных органов чувств. Это развлечение со смыслом, когда мы можем показать, что мы все разные и мы все равные", - отметила руководитель музея "В Тишине" Мария Айзина.

Экскурсоводы музея — носители тишины. Так глухие люди тоже могут учиться общаться со слышащими. "В Тишине" работает тюменская команда.

"Наша миссия — объединять людей посредством искусства независимо от особенностей их здоровья. Мы поддерживаем в нашем регионе проекты гостей, которые делятся с нами опытом, чтобы транслировать полученный опыт в наших учреждениях", сообщила заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова.

Посетителями музея стали более 60 тыс. человек по всей стране. Передвижная выставка побывала в 14 городах. Проект выиграл 3 президентских гранта, 2 гранта мэра Москвы, 1 грант Президентского фонда культурных инициатив.

Музей готовится подключиться к проекту "Пушкинская карта".

Выставка будет работать до 7 мая.

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