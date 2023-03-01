Роспотребнадзор проконтролирует ситуацию с выдачей заказов Wildberries

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с пунктами выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries, сообщает ведомство.

Происходящее не должно отразиться на гарантированных правах потребителей", - подчеркнули в Роспотребнадзоре. Потребитель имеет право: получить заказ без нарушения сроков; потребовать уплату неустойки в размере 0,5 % от стоимости товара за каждый день просрочки или расторгнуть договор и вернуть уплаченные денежные средства; при онлайн-покупке вернуть продавцу товар надлежащего качества (кроме лекарств) в течение 7 дней с момента получения заказа; вернуть продавцу товар ненадлежащего качества в порядке и в сроки, прописанные в памятке Роспотребнадзора.

При поступлении жалоб на нарушение перечисленных прав, служба примет меры административного реагирования.