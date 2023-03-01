Грузоподъемность ледовой переправы в Тобольске снизили до 20 тонн

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

До 20 тонн снизили грузоподъемность ледовой переправы Тобольск — Бекерево с 17 марта. Это связано с погодными условиями, сообщает администрация города.

По словам специалистов, толщина льда пока остается прежней, однако его структура меняется. Под влиянием ярких солнечных лучей и подледных течений, размывающих лед снизу, он становится более пористым.

Соответствующий знак "20 тонн" на переправе уже установлен. Пешеходы уже передвигаются по мосткам. Выезд автомобилей на лед может быть осуществлен только в специально разрешенных местах, соблюдая установленную грузоподъемность.