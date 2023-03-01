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Компаниям Тюменской области расскажут о компетенциях студентов цифровых кафедр

Общество, 09:37 20 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Компетенции студентов цифровых кафедр представят компаниям региона два вуза Тюменской области - ТюмГУ и Тюменский медуниверситет. Они стали участниками марафона "Цифровые кафедры", запущенного Минцифры и Минобранауки России, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

На мероприятии можно подробнее узнать, какими IT-компетенциями будут обладать выпускники. Презентация тюменских вузов состоится 24 марта. Компании региона смогут организовать первые стажировки для студентов цифровых кафедр, а в перспективе получить квалифицированных специалистов, уточняется в сообщении.

Контакты руководителей проектов в ТюмГУ - a.n.shevlyakov@utmn.ru, в Тюменский государственном медицинском университете - egorov@tyumsmu.ru.

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# IT-отрасль , вузы , промпроизводство , студенты

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