Компаниям Тюменской области расскажут о компетенциях студентов цифровых кафедр

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Компетенции студентов цифровых кафедр представят компаниям региона два вуза Тюменской области - ТюмГУ и Тюменский медуниверситет. Они стали участниками марафона "Цифровые кафедры", запущенного Минцифры и Минобранауки России, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

На мероприятии можно подробнее узнать, какими IT-компетенциями будут обладать выпускники. Презентация тюменских вузов состоится 24 марта. Компании региона смогут организовать первые стажировки для студентов цифровых кафедр, а в перспективе получить квалифицированных специалистов, уточняется в сообщении.

Контакты руководителей проектов в ТюмГУ - a.n.shevlyakov@utmn.ru, в Тюменский государственном медицинском университете - egorov@tyumsmu.ru.