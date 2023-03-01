Законодатели Тюменской области, Югры и Ямала оценили мощности "ЗапСибНефтехима"

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Представители Совета Законодателей Тюменской области, Югры и Ямала посетили промышленную площадку ООО "ЗапСибНефтехим" – крупнейший нефтехимический комплекс России, входящий в пятерку самых масштабных производств по базовым полимерам в мире.

О специфике работы предприятия и перспективах его дальнейшего развития депутатам рассказал генеральный директор ООО "ЗапСибНефтехим" Максим Рогов, сообщает пресс-служба областной думы.

По словам председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова, депутатам трех субъектов очень повезло воочию убедиться в масштабности и современности предприятия. "Производственные мощности, инновационные технологии компании, ее серьёзная включенность в социальную инфраструктуру города, убеждают, что у компании и Тобольска очень серьезные перспективы", - отметил он.

Председатель думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Борис Хохряков акцентировал внимание на том, что "ЗапСибНефтехим" перерабатывает продукцию, которая добывается на территории Югры и Ямала и это очень важно. "Впечатляют условия, в которых трудятся люди. Это современное, динамично развивающееся предприятие с большим будущим", - подчеркнул Хохряков.

По мнению главы Законодательного Собрания Ямала Сергея Ямкина, "ЗапСибНефтехим" – это современнейшее, инновационное производство, которое вносит значительный вклад в экономическое развитие региона и всей страны. "Нам, ямальцам, было очень интересно увидеть, где перерабатывается сырье, которое добывается у нас в округе", - пояснил Ямкин.

"ЗапСибНефтехим" является одним из крупнейших налогоплательщиков региона, здесь работают около 3800 сотрудников, 73% из которых – местные специалисты.

Продукция предприятия востребована во многих отраслях экономики, поставляется как на отечественный, так и на зарубежный рынок.