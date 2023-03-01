Мокрый снег с дождем и порывистый ветер надвигаются на Тюменскую область

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мокрый снег и дождь ожидаются в Тюменской области 18 марта. В отдельных районах прогнозируют отложение мокрого снега, юго-западный ветер с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы - до 18 метров в секунду.

Штормовое предупреждение об этом опубликовал региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

В связи с непогодой повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения, дорожно-транспортных происшествий, заторов на дорогах. Возможны также задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту Рощино.

При возникновении аварий необходимо звонить в ЕДДС по телефону 112. Также о происшествиях необходимо сообщать в оперативно-дежурную службу ЦУКС Главного управления МЧС России по Тюменской области по телефону 8 (3452) 590-462.