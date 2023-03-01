Пережить весеннюю хандру помогут прогулки и музыка, уверена тюменский психолог

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Улучшить настроение и пережить перепады настроения в весенний период помогут смена обстановки, музыка и прогулки на свежем воздухе.

Такими мнением поделилась тюменский психолог Юлия Лукашенок. По ее словам, любые перемены – это нормально, они несут с собой обновление. Но некоторые рекомендации помогут минимизировать нестабильное состояние при переходе с зимы на лето.

Так, можно сменить аромат. Это могут быть духи, освежитель воздуха на рабочем месте или дома. Важно добавить физическую нагрузку, например танцы, прогулки по новым маршрутам. Поможет и прослушивание любимой музыки.

Психолог также призывает не пренебрегать сезонными домашними заботами, например, мытьем окон. Это тоже важная часть весеннего обновления, пишет Мегатюмень.