  • 19 марта 202319.03.2023воскресенье
  • USD76,6044
    EUR81,4635
  • В Тюмени -7..-9 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Пережить весеннюю хандру помогут прогулки и музыка, уверена тюменский психолог

Общество, 10:13 19 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Улучшить настроение и пережить перепады настроения в весенний период помогут смена обстановки, музыка и прогулки на свежем воздухе.

Такими мнением поделилась тюменский психолог Юлия Лукашенок. По ее словам, любые перемены – это нормально, они несут с собой обновление. Но некоторые рекомендации помогут минимизировать нестабильное состояние при переходе с зимы на лето.

Так, можно сменить аромат. Это могут быть духи, освежитель воздуха на рабочем месте или дома. Важно добавить физическую нагрузку, например танцы, прогулки по новым маршрутам. Поможет и прослушивание любимой музыки.

Психолог также призывает не пренебрегать сезонными домашними заботами, например, мытьем окон. Это тоже важная часть весеннего обновления, пишет Мегатюмень.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# психологи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:26 19.03.2023Тюменские музыканты устроили вечер песен из кино
10:13 19.03.2023Пережить весеннюю хандру помогут прогулки и музыка, уверена тюменский психолог
09:42 19.03.2023О трендах в современном интерьере рассказали тюменцам
09:27 19.03.2023В Тюмени встретили восемь вынужденных переселенцев из Херсонской области