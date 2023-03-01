Более 3,3 миллионов туристов рассчитывает принять Тюменская область в 2023 году

| Фото: из Telegram-канала Андрея Пантелеева | Фото: из Telegram-канала Андрея Пантелеева

Более 3 млн 300 тыс. туристов намерена принять Тюменская область в 2023 году.

Об этом сказал заместитель главы региона Андрей Пантелеев на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве 17 марта.

Многие посетители выставки отмечают, что Тюменская область с точки зрения подходов к развитию туризма – продвинутый регион.

"На всех этапах, начиная от консолидации отрасли, продвижения, создания туристического продукта, мы всегда были либо в пилотных проектах, либо давали первый результат в стране, который подстегивал другие территории перенимать наш опыт. Все это выливается в четкие понятные цифры, связанные с ростом турпотока", – сказал Андрей Пантелеев.

Он подчеркнул масштаб выставки MITT, полный зал во все дни. Выставка, по словам Пантелеева, вызвала неподдельный интерес. Видно, что туризм на подъеме, там, где им серьезно начали заниматься.

"У нашего стенда всегда люди. Они могут узнать не только о визитных туристических карточках региона – термальных курортах и историческом наследии, но и угоститься минеральной водой и чаем. За один день, 17 марта, мы провели несколько ключевых переговоров с партнерами, которые совместно с нами планируют дальше разрабатывать концепцию термальных курортов с участием инвесторов. Обсудили строительство четырехзвездочного отеля в Тобольске", – добавил замгубернатора.

| Фото: из Telegram-канала Андрея Пантелеева | Фото: из Telegram-канала Андрея Пантелеева

Стенд Тюменской области посетил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. Ранее он высоко оценил подходы региона к развитию туризма на прошедшей в Москве выставке "Интурмаркет".

На MITT Андрей Пантелеев детально рассказал Дмитрию Вахрукову о концепции термальных кластеров, опыте, который имеется в регионе. Отдельно заместитель губернатора говорил о потенциале для развития новых инвестиционных проектов.

"В нашем случае инфраструктура готова, поток существует, санатории, отели, термальные курорты заполнены. Любой инвестор видит то, как мы продвигаемся в масштабах страны, и понимает, что заходя к нам, получит уверенного партнера в лице региона. Мы пригласили замминистра к себе в гости. Надеемся, что эта поездка состоится и мы получим поддержку со стороны федеральных структур", – добавил Андрей Пантелеев.

Напомним, 16 марта Тюменская область подписала соглашения о сотрудничестве сфере туризма с Ямало-Ненецким автономным округом и Омской областью. 17 марта был заключен договор с Дагестаном.

Инна Пахомова