Тюменская область и Дагестан договорились о сотрудничестве в сфере туризма

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область подписала соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с Республикой Дагестан на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве 17 марта.

"Подписанное с Дагестаном соглашение говорит о том, что мы занимаемся не только въездным туризмом. Мы всегда должны работать на интересы жителей региона с точки зрения выездного туризма. Дагестан показывает рекордные показатели турпотока за последние годы. Мы понимаем, что эта южная культура имеет огромные перспективы для развития. Там хорошо продвинулись с точки зрения приведения в соответствие инфраструктуры. Культурный быт и все, что связано с национальной кухней, традициями, являются яркими впечатлениями", — рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Он считает, что тюменцам тоже будет интересно выезжать в другие регионы.

По словам представителя Дагестана, генерального директора компании "Тур Асланов" Курбана Асланова, республика имеет огромное количество интерпретаций с приставкой "самое". Например, самый глубокий каньон в Европе, самый большой бархан в Евразии, единственный субтропический лиановый лес, самая мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе. Также жителям Тюменской области может понравиться пляжный отдых.

"В связи с закрытием границ в период пандемии граждане России начали увлекаться внутренним туризмом. Республика Дагестан не осталась в стороне. Тогда турпоток увеличился на 40 процентов. В 2023 году он стал больше на 45 процентов", — поделился наблюдениями Курбан Асланов.

Отметим, Тюменская область представляет свой туристический потенциал на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве в пятый раз.

Инна Пахомова