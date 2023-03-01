Житель Омутинского района побил беспокойного гостя

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подозреваемого в нанесении побоев задержали сотрудник полиции в с. Омутинском, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до до трех месяцев лишения свободы.

В дежурную часть обратился местный житель 1994 года рождения. Он рассказал, что его побил знакомый. Участковый уполномоченный на месте выяснил картину произошедшего. Подозреваемый был задержан.

Выяснилось, что потерпевший был в гостях у ранее судимого приятеля и распивал с ним и его сожительницей спиртное. Хозяину не понравилось поведение гостя и он пустил в ход кулаки.

В отношении мужчины 1989 года рождения возбужденно уголовное дело по статье "Побои". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до трех месяцев.