В Тюмени встретили восемь вынужденных переселенцев из Херсонской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Восемь вынужденных переселенцев прибыли из Херсонской области в Тюмень 19 марта. В их числе – один ребенок, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Прибывших встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального департамента социального развития и волонтеры.

Вынужденных переселенцев направят в пункт временного размещения в Тобольске. Там им окажут медицинскую, психологическую, юридическую помощь и индивидуальное сопровождение.