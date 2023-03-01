Воссоединению Крыма с Россией посвятили встречу в тюменской "Ребячке"

Ассоциация "Мы вместе" Ассоциация "Мы вместе"

Возвращению Крыма в состав России посвятили встречу "Разговоры о важном", которая состоялась в областном детском оздоровительно-образовтельном центре "Ребячья республика" в Тюмени.

Мероприятие прошло накануне 18 марта, в заключительный день очередной смены. Ребята узнали не только о крымском историческом наследии, экономике и географии полуострова, но и о событиях, предшествующих референдуму о присоединении Крыма к России, пишет "Вслух.ру".

Основной задачей мероприятия организаторы назвали привлечение внимания к исторической связи материковой части России и Крыма, формирование у детей активной гражданской позиции и патриотизма.

Кроме того, 18 марта прошли тематические мероприятия, для участников другой смены.